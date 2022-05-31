Çorlu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler

Çorlu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürürdü.
Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel