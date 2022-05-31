Çorlu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler

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Çorlu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Yangın Çorlu Güncel Haberler

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