Çorlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartışma sonucu bıçaklı saldırıya uğradı. Olayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı; biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde E.B. ile O.A. ve N.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.B. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli O.A. ve N.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
