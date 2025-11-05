Çorlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde E.B. ile O.A. ve N.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.B. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli O.A. ve N.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.