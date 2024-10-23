Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kargaşada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçede iki gurup arasında çıkan kavgada bıçaklı kavganın ardından gözaltına alına şüpheli Efe Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zafer Sokak'ta dün iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Ramazan Batur hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.