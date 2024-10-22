Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ramazan Batur (45) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçede Cemaliye Mahallesi Zafer Sokak üzerindeki Balık Pazarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta karşılaşan D.B. ile E.Ö. arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki kavga, yakınlarının da dahil olması ile büyüdü. E.Ö. bu sırada belinden çıkardığı bıçakla Ramazan Batur'u 4 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan D.B., B.B., Ö.Ö. ve N.P. de olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan E.Ö. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.