Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Yeraltına hapsedilen 100 bin tutsağı haritalarla arıyorlar

Çorlu'da Bıçaklama Olayı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Çorlu'da Bıçaklama Olayı: Bir Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir adam, eşinin yemek yediği kişiyi bıçakla öldürdü ve eşini ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hayrullah K'nin yaşamını yitirip, Mavuş E.'nin ağır yaralandığını belirledi. Saldırgan Aykut E. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karısının yemek yediği kişiyi bıçakla öldüren kişi, eşini de ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E, eşi Mavuş E. (29) ile Hayrullah K'yi (35) yemek yerken gördü.

Aykut E, Hayrullah K'yi boğazından, eşini de vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde Hayrullah K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Aykut E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
img

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti
img

Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinin yüzde 60'ı devletten
img

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayıp kramponlarını çöpe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.