Tekirdağ'da beton pompasında çıkan yangın söndürüldü

Çorlu ilçesinde, park halindeki beton pompasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde bir iş yerine tamir ve bakım için getirilen beton pompasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri, yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.