Haberler

Tekirdağ'da beton pompasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da beton pompasında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu ilçesinde bir iş yerine getirilen beton pompasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, polis inceleme başlattı.

Çorlu ilçesinde, park halindeki beton pompasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde bir iş yerine tamir ve bakım için getirilen beton pompasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri, yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev