Çorlu'da Belediye Otobüsü Yangın Çıkardı

Çorlu'da Belediye Otobüsü Yangın Çıkardı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın belediyeye ait araçla söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait otobüs seyir sırada alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın belediye ait araçla söndürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Servet S.'nin kullandığı 59 DM 914 plakalı otobüs, Çorlu-İstanbul kara yolu yüksekokul mevkisinde motor kısmından alev aldı. Şoför, otobüsü kenara çekip kapılarını açarak, yolcuları indirdi. Otobüs, şoförün ihbarıyla bölgeye sevk edildi. O sırada bölgede çiçekleri sulayan Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait araç, yangına müdahale eti. İtfaiye ekipleri de otobüste inceleme yaparken, yangına dair inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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