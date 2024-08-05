Çorlu'da Bebek Bezlerinin Altında Uyuşturucu Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Durdurulup aranan takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.