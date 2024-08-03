Çorlu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 59 AJS 137 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.