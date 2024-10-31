Çorlu'da Bariyere Çarpan Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobilin kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nusratiye Mahallesi'nde 34 EVA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Otomobil sürücüsü M.D'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.