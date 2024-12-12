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Çorlu'da Barakada Erkek Cesedi Bulundu

Çorlu'da Barakada Erkek Cesedi Bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir barakada hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir barakada erkek cesedi bulundu.

Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki barakada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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