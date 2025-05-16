Çorlu'da Balkonundan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Çorlu'da Balkonundan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2 yaşındaki T.K. oturduğu evin balkonundan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı, polis ise soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak'taki apartmanda oturan 2 yaşındaki T.K, birinci kattaki evin balkonundan düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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