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Çorlu'da Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Oğul Tutuklandı

Çorlu'da Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Oğul Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli oğul, tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Ant Sokak'ta M.Ü. ile oğlu Y.B.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B.Ü, yanındaki tabancayla babasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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