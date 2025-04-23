İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı: Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım

İstanbul'daki depremlerle ilgili kritik uyarı: Yeri anlamlı
Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir

Çorlu'da Baba ile Oğul Arasında Silahlı Tartışma: Baba Ağır Yaralı

Çorlu'da Baba ile Oğul Arasında Silahlı Tartışma: Baba Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba-oğul arasında çıkan tartışmada, oğul baba tarafından ağır yaralandı. Olayın detayları ve soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Yusuf Baran Ü. (20), tartıştığı babası Mustafa Ü.'yü (43) tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Ant Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ü. ile oğlu Yusuf Baran Ü. arasında evde henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Mustafa Ü. bıçak çekince Yusuf Baran Ü. de üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Göğüs kısmından yaralanan Mustafa Ü., kanlar içinde yere düşerken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Ü., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yusuf Baran Ü. gözaltına alınırken, polisin evde yaptığı aramada tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olay yerinde 3 kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.