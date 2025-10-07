Çorlu'da Avni İnce Extreme Kupası 2. Ayak Yarışları Düzenlendi

Çorlu ilçesinde Avni İnce Extreme Kupası 2. Ayak Yarışları yapıldı.

Çorlu Belediyesinin katkılarıyla Çorlu Şahbaz Trak-Off Pisti'nde düzenlenen ve iki gün süren yarışları vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da yarışları takip etti.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Çorlu'da sağanak

Çorlu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ergene'de çalışmalar sürüyor

Ergene Belediyesinin yol ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelinde çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Bakırca Mahallesi mezarlık yolunda başlayan çalışmaların, belirlenen noktalarda devam edeceğini belirten Topak, çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini kaydetti.