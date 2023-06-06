Çorlu'da Asayiş Operasyonu: Tabanca ve Pompalı Tüfekler Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş operasyonunda kanepe ile halıların içinde tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş operasyonunda kanepe ile halıların içinde tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 250 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın yönettiği operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları tutulurken, daha önceden belirlenen 8 adreste arama yapıldı. Aramalarda halılar ve kanepelerin içine gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, 65 tabanca mermisi, 134 tüfek fişeği ele geçirildi, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.