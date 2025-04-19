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Çorlu'da Asayiş Operasyonu: 10 Gözaltı ve Silah Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlar, dedektör köpeklerin desteğiyle yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 10 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında özel harekat, çevik kuvvet timlerinin de bulunduğu 200 polisin katılımı ile asayiş operasyonu düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever'in yönettiği operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları ile belirli yerlerinde arama noktaları oluşturuldu. Önceden belirlenen 10 adrese, dedektör köpeklerin de katılımı ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda; bir evin çatısında battaniyeler içine sarılmış ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, silahlara ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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