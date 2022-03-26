Çorlu'da asayiş
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Hatip Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ç. gözaltına alındı.
-Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen noktalarda denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde şüpheli F.Y'nin üst aramasında 11 gram eroin bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel