Çorlu'da apartmanda patlama: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Egem Sokağı'nda bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Camları kırılan ve duvarları hasar alan dairedeki bir kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.