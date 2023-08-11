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Çorlu'da Apartman Yöneticisi Daire Sakini ve Annesini Bıçakladı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman yöneticisi, tartıştığı daire sakini ve annesini bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartman yöneticisi tartıştığı daire sakini ve annesini bıçakla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta bir apartmanın yöneticisi olan H.A. daire sakinlerinden A.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, yanında getirdiği bıçakla A.Ç ve annesi H.Ç'yi yaraladı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli H.A. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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