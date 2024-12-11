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Çorlu'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında N.Y. ve 12 yaşındaki engelli oğlu K.Y. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 3. katında N.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldıkları daireden itfaiye ekiplerince çıkarılan N.Y. ve 12 yaşındaki engelli oğlu K.Y, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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