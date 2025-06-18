Çorlu'da Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen bir çocuk sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen bir çocuğa sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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