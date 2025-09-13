Haberler

Çorlu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki bir kablo fabrikasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, alevler yakındaki kablo fabrikasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alparslan Caddesi yakınlarındaki bir arazide saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle tarlanın yakınlarında bulunan kablo üretim fabrikasına ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Ekipler, fabrikanın bahçe duvarına kadar ulaşan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera Mehmetcan ARSLAN ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.