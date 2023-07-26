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Çorlu'da Anız Yangını Fabrikaya Ulaşmadan Söndürüldü

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Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye, TOMA ve fabrika çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, kimyasal madde üreten fabrikaya ulaşmadan itfaiye, TOMA ve fabrika çalışanlarının yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 polis memuru hastaneye götürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolu üzerindeki Mühendislik Fakültesi mevkisinde meydana geldi. Tarladaki ürün artıkları için yakılan anızda alevler rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler hemen yakınlarda bulunan tekstil fabrikalarına kimyasal madde üreden tesisleri tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polisin TOMA aracı sevk edildi. Fabrika çalışanları da tesisin yanına kadar gelen alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 polis memuru hastaneye götürüldü. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kimyasal fabrikasına ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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