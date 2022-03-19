Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü - Haberler

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Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilçe genelinde etkili oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan Kar, ilçe genelinde etkili oldu. Yoğun Kar, kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gün boyu sıfır derece hissedildiği Çorlu'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran Kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olurken, vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar aileleriyle kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışında fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.


Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Çorlu, kar, Güncel, Haberler

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