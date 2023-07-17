Çorlu'da Alkollü Sürücü Beton Direğe Çarptı: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.