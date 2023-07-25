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Çorlu'da ağaçlık alan ve anız yangını

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Tekirdağ Çorlu'da anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının sıcak havanın da etkisiyle çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Çorlu'da ağaçlık alan ve anız yangını

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gündüz saatlerinde Havuzlar - Türgücü yolu üzerinde bulunan TESKİ su deposu mevkiinde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangın anız tarlasına sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını ikamet alanlarına sıçramadan söndürdü.

Yangın sonrası ağaçlık alan zarar gördü. Yangının sıcak havanın da etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

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