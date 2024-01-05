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Çorlu'da ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, A.O. isimli şüpheli ağabeyi F.O.'yu bıçakla yaraladı. Yaralı F.O. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Cemaliye Mahallesi'nde A.O. ile ağabeyi F.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O. ağabeyi F.O'yu bıçakla yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı F.O. tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan A.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Şiddet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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