Çorlu'da Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Adliyesi'nin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçeden oluştuğunu ancak bir çok konuda Çorlu'nun merkezi bir görev yaptığını belirtti.

Çorlu Adliyesi'nin Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinin adliyelerine de baktığını aktaran Erten, "İki tane ağır ceza başkanlığı son derece etkin ve güzel hizmetler yapıyor. Ben de yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Elbetteki adalet çok önemli. Bunun etkin, verimli ve süratli sağlanması da iyi bir ekip, iyi bir sekretarya, iyi bir alt yapıyla mümkün olacak. Bunların Çorlu'da hepsinin var olduğunu da görüyoruz." dedi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ise yeni adli yılın hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeline hayırlı olmasını diledi.

Adaletin tecelli etmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceklerini ifade eden Yücel, "Sorumluluğumuzu omuzlarımızda hissediyoruz. Şüphesiz ki adalet, sadece mahkeme salonlarında verilen kararlarla değil bu binanın her köşesinde görev yapan sizlerin çalışmalarıyla hayat bulur. Adalet bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan en temel değerdir. Bunun bilinciyle, yeni bir adli yıla başlarken adaletin tecelli etmesi için var gücümüzle çalışacağımıza kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün de yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Törene, Çorlu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.