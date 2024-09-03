Çorlu'da Adli Yıl Açılış Programı Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde adli yıl açılış programı düzenlendi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Çorlu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ün konuşmalarının ardından kokteyle geçildi.

Törene adliye çalışanları katıldı.

Ergene'de "Sokaklar Bizim" projesi devam ediyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında yapılan spor müsabakaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Spor Projeleri kapsamındaki müsabakalar Yeşiltepe İnönü İlkokulu'nun bahçesinde devam ediyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, gençler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğramacı, ilçede sporun her branşını desteklediklerini belirterek, "Spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve spor yolu ile eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Ergene'de gençlerimizle bu projeyi uygulamaya aldık. Çok güzel ve renkli müsabakalar izliyoruz. Proje sonunda dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz." diye konuştu.