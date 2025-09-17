Haberler

Çorlu'da 900 Polisle Dev Asayiş Uygulaması Yapıldı

Çorlu'da 900 Polisle Dev Asayiş Uygulaması Yapıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, helikopter ve dron destekli 900 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 26 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 900 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Helikopter ve dron destekli uygulamaya, 900 personel katıldı.

Ekipler uygulamada, 638 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 13 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 347 araç kontrol edildi, bir araç trafikten men edildi.

Trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen araçlara idari para cezası uygulandı.

Çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 373 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
