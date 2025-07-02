Çorlu'da 9 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Çorlu'da 9 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ali Paşa Mahallesi Belediye Konutları mevkisinde 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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