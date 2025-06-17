Çorlu'da 70 Dönüm Buğday Tarlası Yandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası yandı.

Çorlu'nun Karatepe mevkisindeki ekili buğday tarlasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tarlaları sardı. Üreticiler traktörler ve su tanklarıyla müdahale edip alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyenin 7 ekiple müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.