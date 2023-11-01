Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 660 litre etil alkol, kimyasal ayrıştırma makinası ve dolum makinası ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Çorlu'da 4 Bin 660 Litre Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 660 litre etil alkol, kimyasal ayrıştırma makinası ve dolum makinası ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Ç. gözaltına alındı.