Çorlu'da 3 ruhsatsız silah ve 39 fişek ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler D.Ş, R.A. ve F.A'yı durdurdu. Yapılan üst aramasında 3 ruhsatsız silah ve 39 fişek ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Süleymanpaşa'da bir baz istasyonunda çıkan yangın söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir baz istasyonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, baz istasyonunda maddi hasar meydana geldi.