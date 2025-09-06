Haberler

Çorlu'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Caddesinde Ü.O. yönetimindeki 22 AD 663 plakalı otomobil, E.Ş. idaresindeki 34 HVE 883 plakalı otomobil ve T.A'nın kullandığı 59 ADL 698 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
