Çorlu'da 254 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Çorlu'da 254 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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Çorlu'da 254 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 254 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 254 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede H.M.'nin sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yaptığını belirledi. Şüphelinin iş yeri ve 2 deposundaki aramada 442 şişede sahte ve gümrük kaçağı 254 litre içki ele geçirildi. H.M. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

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