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ÇORLU'DA 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASINDA 15'İNCİ DURUŞMA

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın 15'inci duruşması Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın 15'inci duruşması Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek.

TEKİRDAĞ,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu DHA Güncel Haberler

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