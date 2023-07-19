ÇORLU'DA 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASINDA 15'İNCİ DURUŞMA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın 15'inci duruşması Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın 15'inci duruşması Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek.
TEKİRDAĞ,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel