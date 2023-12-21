Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.

S.D. ve O.K'nın üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

-Saray'da uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Saray ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Şarköy'de sahte içki ele geçirildi

Şarköy ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir evde sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar sahte içki ele geçirildi.

Ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.