Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da 16 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışmalarını hızlandırdı.

Çeşitli dönemlerde ilçedeki 250 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına aldı, 18 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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