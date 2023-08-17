Çorlu'da 145 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, makaron imal ve satışına yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 145 bin makaron ve 3 bin boş sigara kutusu bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.