Çorlu'da 145 Bin Adet İçi Tütün Dolu Makaron ve 3 Bin Boş Sigara Kutusu Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, 145 bin adet içi tütün dolu makaron ve 3 bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 145 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 3 bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde içi tütün ile doldurulmuş makaron imal ve satışına yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 1 araçta yapılan aramalarda, 145 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 3 bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ