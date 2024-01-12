Çorlu'da 120 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi ve ev sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde ikamet eden A.V'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan a.v'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.