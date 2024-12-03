Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Yücel, Suç İstatistiklerini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, adliyede düzenlenen toplantıda ilçede işlenen suçlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. En çok kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarının işlendiğini belirtti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, adliyede düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yücel, adliyede 28 Cumhuriyet savcısı ve 38 hakimin görev yaptığını söyledi.

Çorlu Adliyesi'nin Trakya'daki en büyük adliye vasfını taşıdığını belirten Yücel, bu yıl 26 bin 938 dosyanın sonuçlandırıldığını ifade etti.

Yücel ilçede en çok işlenen suçların başında kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarının geldiğini belirterek, "İlçede yüksek suç oranlarının üçüncü sırasında uyuşturucu madde kullanmak, dördüncü sırasında hırsızlık, beşinci sırasında uyuşturucu madde ticareti, altıncı sırasında ruhsatsız silah, ardından da silahla tehdit, ve kasten öldürme gibi suçların geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için yeni birimlerin kurulduğunu dile getiren Yücel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
img

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
img

Kürsüde parayla kule yaptı
img

Ulaşımda yeni dönem resmen başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.