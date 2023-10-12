Çorlu Belediyesi'nden Pazarcılara Men Cezası

Çorlu Belediyesi Encümeni tarafından kurallara uymayan pazarcı esnafına 15 günlük men cezası verildi. Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürerek vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya devam edecek.

Çorlu Belediyesi Encümeni tarafından kurallara uymayan pazarcı esnafına 15 günlük men cezası verildi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde kurulu bulunan semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarına olanak sağlayabilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, vatandaşlara yönelik sözlü ve fiili kötü muamelelerde bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan, geçiş yollarını ihlal eden pazarcı esnaflarına yaptırım uygulandı.

Bu kapsamda, denetimler sırasında ölçü ve tartı aletlerini hileli olarak kullandığı tespit edilen pazarcı esnafına Çorlu Belediyesi Encümeni tarafından 15 gün süreyle pazardan men cezası verildi.

Rutin denetim ve uygulamalarını sürdüren zabıta ekipleri, gelen şikayetleri de değerlendirerek denetimlerine devam edecek.