Çorlu Belediyesi "En İyi Strateji Belgesi Hazırlayan Belediye" Ödülünü Aldı - Haberler

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfının liderliğinde Management Plus Danışmanlık ve Eğitim tarafından her yıl organize edilen ve bu yıl 7.'si düzenlenen "Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi" İstanbul'da gerçekleşti. 8 dalda düzenlenen Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Başarı ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde Çorlu Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 23 belediye, başarı ve teşvik belgesinin sahibi oldu.

Kentsel Dönüşüm Çalışmalarımız Ödüllendirildi

Ödülü teslim alarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. destekleriyle gerçekleştirilen Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Başarı ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde, 'En İyi Strateji Belgesi Hazırlayan Belediye Ödülü' almaya hak kazanmış olmaktan büyük gurur ve mutluluk duydum. Çorlu Belediyesi olarak olası afet riskinde yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz ve kentsel dönüşüme yönelik olarak ortaya koyduğumuz proje ve stratejilerle kentimizi güvenli ve çağdaş bir kent hâline getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda yetkili firma ile imarlı veya imarsız araziler üzerine inşa edilen kaçak yapılar, heyelan ya da toprak kayması riski ve zemin sıvılaşması bulunan alanların tespitine yönelik çalışmalar ve ardından anket çalışması gerçekleştirdik.

"Yarınları Bugünden İnşa Etmek İçin Çalışıyoruz"

Kentimizin geleceğine katkı sağlayacak projelere imza atabilmek için bilimsel uygulamalarla hazırladığımız planlar doğrultusunda yarınları bugünden inşa ediyoruz. 'Şeffaf belediyecilik' ve 'güvenilirlik' ilkelerini ön planda tuttuğumuz çalışmalarımızı hazırlamış olduğumuz stratejik plan çerçevesinde yürütüyoruz. Bugün aldığımız ödül de doğru yolda olduğumuzu göz önüne sermektedir. Doğru ve başarılı işler ortaya koyabilmek için stratejik çalışmaların ne denli önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Çorlu'muz için ortaya koyduğumuz çabaların takdir edilmesi bizim için çok değerli. Bu çerçevede emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Çorlu için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kentsel Dönüşüm Ülkemiz İçin Hayati Önem Taşıyor"

Başkan Sarıkurt düzenlenen kongrede; kentsel dönüşümün insanlarımızın, ekonomimizin gelişimi ve kalkınması için önemli olduğunun vurgulandığını, kentsel strateji ve master plan yaklaşımının kentsel dönüşümün ana felsefesi olması, tüm belediyelerin stratejik eylem planını geliştirmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığını da sözlerine ekledi. Başkan Sarıkurt daha sonra TGRT Haber tarafından düzenlenen kongre ve ödül ile ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Öte yandan kongrede "Yerel Yönetimler Açısından Çevresel Sürdürebilirlik", "Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Süreci", "İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Açısından Çevresel Sürdürebilirlik", "Tüm Yönleriyle Akıllı Şehir Uygulamaları" ve "Kentsel Dönüşüme Öneriler ve Yeni Modeller" konularında oturumlar gerçekleştirildi.

