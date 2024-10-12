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Corendon Havayolları Uçağının Lastiği Patladı, Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Corendon Havayolları Uçağının Lastiği Patladı, Yolcular Güvenle Tahliye Edildi
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Münih- Antalya seferini yapan Corendon Havayolları'na ait uçağın inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

CORENDON Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Münih- Antalya gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait uçağın, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki yolcu ve mürettebat iniş sonrası güvenli bir şekilde tahliye edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ 2 tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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