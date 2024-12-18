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Corendon Havayolları, Almanya Çıkışlı Uçuşlarda Döner ve Ayran Satışı Yapacak

Corendon Havayolları, Almanya Çıkışlı Uçuşlarda Döner ve Ayran Satışı Yapacak
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Corendon Havayolları, 1 Ocak 2025'ten itibaren Almanya çıkışlı seferlerde yolcularına döner ve ayran servisi sunacak. Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, döner ile ayranın toplam 10 avroya satılacağını açıkladı.

Corendon Havayolları Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, 1 Ocak'tan itibaren Almanya çıkışlı seferlerde yolculara döner ve ayran hizmeti vereceklerini belirterek, "Döner ve ayranı birlikte 10 avroya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 avroya vereceğiz." dedi.

İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneğinin odasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Batu, şirketin 2024 yılındaki performansını değerlendirdi.

Batu, 32 uçaklı filoyla 65 ülkede, 165 noktaya yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinden başta Türkiye'ye olmak üzere İspanya, Yunanistan, Fas ile Mısır'daki turistik ve etnik destinasyonlara yolcu taşıdıkları dile getiren Batu, her yıl uçuş noktalarını ve programlarını geliştirmeye önem verip, sürdürülebilir şekilde büyüdüklerini ifade etti.

Doluluk oranlarını geçen yıla göre artırıp yüzde 86'nın üstüne çıkardıklarını belirten Batu, "2024 yılı bizim için çok iyi geçti. Bu yıl bir önceki sene yapmış olduğumuz hedefleri tutturduk. Uçuş sayıları anlamında, doluluk oranı anlamında, bütçesel anlamda hedeflerimize ulaştık. 2024'ü bizim için iyi geçen bir yıl olarak tanımlayabiliriz." diye konuştu.

En çok uçulan destinasyon Antalya oldu

Batu, Türkiye'ye en çok turist taşıyan hava yolu şirketlerinden biri olduklarını, 2024 yılında en çok uçulan destinasyonların başında Antalya'nın gelmesinden gurur duyduklarını kaydetti.

Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Girit Adası, üçüncü sırasında ise Mısır'ın Hurgada kentinin geldiğini anlatan Batu, şöyle devam etti:

"2024 yılında yolcu başına karbon salınımımızda azalma oldu. Mart 2024'te sera gazı emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltan sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF uygulamasını başlattık. Alman sivil toplum kuruluşu 'Atmosfair' tarafından yolcu başına düşen karbon emisyonu baz alınarak yapılan 'Dünyanın en temiz hava yolları' araştırmasında, dünya sıralamasında dördüncülüğümüz, Türkiye sıralamasında ise birinciliğimiz bulunuyor. 2018 yılında da düşük yakıt tüketimi ve düşük karbon emisyonu özellikleriyle Boeing'in 'MAX 8' model uçağını Türkiye'de kullanmaya başlayan ilk hava yolu şirketi olmuştuk."

Uçaklarda döner-ayran satışı

Uçaklarında 1 Ocak 2025'ten itibaren döner ve ayran satışına başlanacağını ifade eden Batu, şunları söyledi:

"Almanya'da yerleşik bir firmayla yeni bir anlaşma yaptık. Aslında şunu düşündük. Almanya'da insanlar çoğunlukla neyi yiyor? Orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Almanlar da Türk dönerini çok seviyor. Biz de dedik ki 'Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim.' Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Almanya'da üretilen bir Türk döneri ikram edeceğiz. Gayet güzel yapıyorlar. Ben de yedim, çok sevdim. Yolcularımızın çok memnun kalacağından eminim. Yanında ayran da olacak. Şöyle bir kampanya yapacağız. Döner ve ayranı birlikte 10 avroya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 avroya vereceğiz."

Batu, turizm sektörünün 2024 beklentilerine uygun gerçekleştiğini, gelecek yıl doluluk oranı, koltuk sayısı ve uçulan destinasyon noktasını artırmaya, en iyi hizmetleri vermek için fark yaratan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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