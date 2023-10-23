Corendon Airlines'ın emektar kaptanı Zeki Bıyık emekli oldu

Corendon Airlines ekibinin emektar öğretmen ve kaptanı Zeki Bıyık, gökyüzünde geçen 44 yıllık başarılı kariyerine veda etti.

Havacılık sektörünün önde gelen markalarından Corendon Airlines'ın deneyimli kaptan pilotu Zeki Bıyık, 20 Ekim Cuma günü gerçekleşen Hamburg- Antalya uçuşuyla emekliliğe ayrıldı. Gökyüzünde geçen 44 yılın ardından göklere veda eden deneyimli kaptan Zeki Bıyık, mesleğinin bu son uçuşuyla yolcularını bir kez daha hayallerine ulaştırdı. 2007 yılından bu yana Corendon Airlines apoletiyle uçan Bıyık, inişin ardından iş arkadaşları tarafından düzenlenen tören ile karşılandı. Duygusal anlar yaşanan karşılama töreninde Genel Müdür Yıldıray Karaer, şirket yöneticileri, ailesi ve çalışma arkadaşları da Zeki Kaptan'ı yalnız bırakmadı.

Hakkında

Türk Hava Kuvvetleri'nden 1979 yılında teğmen olarak mezun olan Zeki Bıyık, Hava Kuvvetleri'nde jet pilotu ve öğretmen pilot olarak görev yaptı. 1996 yılında sivil havayolu sektörüne adım atan Bıyık, sivil havacılıkta da öğretmen pilot ve kontrol pilotu olarak birçok pilota eğitim verdi. 16 yıldır Corendon Airlines ile gökyüzüne havalanan deneyimli kaptan pilot, 20 Ekim Cuma 2023 tarihinde Antalya inişinde yapılan törenin ardından emekliye ayrıldı. - ANTALYA