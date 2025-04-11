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Corendon Airlines, 20. Kuruluş Yıl Dönümünü Özel Sürprizlerle Kutlayacak

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Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Avrupa ve Mısır'daki 32 havalimanından gerçekleştireceği yaklaşık 80 uçuşta yolcularını özel sürprizlerle karşılayacağını açıkladı. Şirket, 20 yıllık hizmetinin onurunu yolcularıyla birlikte kutlayacak.

Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Avrupa ve Mısır'daki 32 havalimanından gerçekleştireceği yaklaşık 80 uçuşta yolcularını özel sürprizlerle karşılayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümünü yolcularıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

İlk uçuşunu 12 Nisan 2005'te gerçekleştiren şirket, yarın Avrupa ve Mısır'daki toplam 32 havalimanından gerçekleştireceği yaklaşık 80 uçuşta yolcularını özel sürprizlerle karşılayacak. Farklı destinasyonlara seyahat edecek yolcular, Corendon'un 20. yaş coşkusuna gökyüzünde ortak olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, şirket olarak 20 yıldır yolculara hizmet sunmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

20 yıl boyunca farklılaşmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği odağa aldıklarını vurgulayan Karaer, "Bu strateji büyümemizin itici gücü oldu. Bugün 2 bini aşkın kişiden oluşan güçlü kadromuzla, Corendon'u sevilen ve tercih edilen bir marka konumuna taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu başarıya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan, bizi tercih eden değerli yolcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Nice 20 yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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